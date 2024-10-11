بمشاركة ميسي، الأرجنتين يتعادل مع فنزويلا 1-1 في تصفيات المونديال (فيديو)

تعادل منتخب الأرجنتين مع فنزويلا 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز نيكولاس أوتامندي هدف الأرجنتين في الدقيقة الـ13 ثم أدرك روندون هدف تعادل فنزويلا من كرة رأسية في الدقيقة 65.

وكان منتخب الأرجنتين رفض إقامة المباراة في البداية بسبب سوء أرضية الملعب ولكنَّ اللجنة المنظمة قررت تأجيل اللقاء لـ 30 دقيقة.

ويعتلي منتخب الأرجنتين قمة ترتيب جدول التصفيات برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وخسارتين أما منتخب فنزويلا فيحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة من فوزين وخمس تعادلات مقابل خسارتين.

وكان ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أعلن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة فنزويلا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد في التشكيل الأساسي ليونيل ميسي قائد التانجو ونجمه الأول، وذلك في أول ظهور له منذ التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا في منتصف يوليو الماضي.

تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا

وبدأ الأرجنتين أبطال كأس العالم 2022 مواجهة فنزويلا بتشكيل يضم:



رولي، أوتاميندي، بيتزيلا، تاليافيكو، مولينا، دي بول، لو سيلسو، إنزو فرنانديز، ألمادا، جوليان ألفاريز، وليونيل ميسي.

أما منتخب فنزويلا فبدأ اللقاء بتشكيل يضم:

روم، أوسوريو، فيرارسي، أرامبورو، ألكسندر جونزاليس، يانجيل هيريرا، بروخو مارتينيز، رينكون، سوتيلدو، سافارينو، وروندون.