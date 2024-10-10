تدخين تشيزني وكرويف وثلاجة بيكهام.. 5 عادات غريبة في حياة نجوم الكرة العالميين منهم ميسي ورونالدو

ظهرت عادة التدخين التي دافع عنها البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة الإسباني مؤخرا، لتكشف عن جانب آخر في حياة لاعبي كرة القدم.

تشيزني يدافع عن التدخين

وأكد البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة الجديد، أن التدخين يعد جزءًا من حياته الخاصة ، ولا يؤثر على مستواه داخل الملعب.

وقال تشيزني في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن الحكم عليه يجب أن يكون على أدائه كحارس مرمى وليس على عاداته خارج الملعب، قائلا: "ما أفعله في حياتي الخاصة ليس من شأن أحد، والناس يجب أن يركزوا على مستواي في الميدان".

ولم يكن تشيزني أول لاعب كرة قدم يدخن، ولكن هناك أسطورة كتالونية أخرى بحجم الراحل الهولندي يوهان كرويف كان من عشاق السجائر أيضا.

وحتى على مستوى الأساطير في الجيل الحالي من أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن لديهم أيضا العديد من العادات الخاصة والاستثنائية.

أغرب العادات في حياة نجوم الكرة العالميين

كريستيانو رونالدو

يشتهر كريستيانو رونالدو بعادة تخصه وحده، وهي حرصه على أن يكون آخر لاعب يخرج من النفق المؤدي لأرض الملعب، وحين يصل كريستيانو رونالدو إلى أرض الملعب، فإنه يضع قدمه اليمنى على العشب ثم يقفز إلى مكان أعلى.

ونجح كريستيانو رونالدو بفضل هذه العادة الاستثنائية بجانب تقاليد أخرى، في الحفاظ على تألقه خلال أكثر من عقدين من الزمن، وبقمصان أندية مختلفة بداية من سبورتنغ لشبونة البرتغالي مرورا بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وحاليا مع النصر السعودي.

ليونيل ميسي

يبدو أن صراع ليونيل ميسي ورونالدو حول الأفضلية الفنية امتد إلى العادات الغريبة، حيث إن أفضل هداف في تاريخ برشلونة الإسباني لديه حصته من العادات الغريبة.

وترتبط عادة ميسي هذه المرة بأمور فنية بصورة أكبر، حيث يصر عند تسديد الركلات الحرة الثابتة أن يضعها على الأرض بكلتا يديه ثم يتخذ نفس القدر من الخطوات للخلف ثم يأخذ نفسًا عميقًا ويسدد.

وفي الأغلب تنتهي هذه القصة باحتفال "البرغوث" بتسجيل هدف جديد من ركلة حرة.

يوهان كرويف

على غرار تشيزني فإن إحدى العادات التي اشتهر بها الراحل يوهان كرويف أسطورة برشلونة وهولندا لاعبا ومدربا، هي التدخين، والذي تسبب لاحقا في إصابته بالسرطان ثم وفاته في 2016.

وكان كرويف يدخن 20 سيجارة يوميا بحلول عام 1991، وقت قيادته برشلونة كمدرب للهيمنة على لقب الليجا قبل التتويج بأول لقب لدوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

وحين كان لاعبا في سبعينيات القرن الماضي، اشتهر كرويف بالبصق في نصف ملعب الخصم ولكم حارس مرمى فريقه جيرت بالس في معدته أيضا.

الغريب أن المرة الوحيدة التي لم يمارس فيها كرويف تلك العادة خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مع أياكس أمستردام ضد ميلان الإيطالي في 1969.

تدخين كرويف، فيتو

ديفيد بيكهام

يمتلك الإنجليزي ديفيد بيكهام النجم الشهير لمانشستر يونايتد وريال مدريد في التسعينيات والعقد الأول من الألفية عادة استثنائية وخاصة للغاية.

اللاعب الدولي الإنجليزي الذي يعاني من الوسواس القهري كانت لديه عادة ترتيب ثلاجة منزله بشكل مثالي قبل الخروج لخوض أي مباراة.

مسعود أوزيل

في الإطار نفسه، ارتبط الألماني مسعود أوزيل نجم ريال مدريد وأرسنال السابق، وبطل كأس العالم 2014 مع الماكينات، بعادة غريبة الأطوار تتعلق بحذائه في المباريات.

ويحرص أوزيل بشكل دائم على ربط رباط حذائه بشكل جيد، كما يرتدي الحذاء الأيمن أولًا، وهو أمر لم يكن يتهاون فيه إطلاقا.