تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية، وذلك حتى لا تضاء لمبة التلاعب والتي تؤدي إلى توقيع عقوبة على المواطنين.

نصائح التعامل مع العدادات مسبقة الدفع

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

التأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادي حتى يستفيد المشترك من خاصية الوقت الصديق أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمنى لشرائح الاستهلاك.

وضع الكارت في العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات.

استلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن.

وضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن.

فى حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ -erro والتى تظهر بالعداد، وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة.

ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك.

عدم فتح غطاء روزتة العداد الموجود بها أطراف التوصيل لتجنب الغرامة المالية.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

مراحل دخول مشروع الربط الكهربائي للخدمة

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى من المشروع تدخل الخدمة في مايو من العام المقبل 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتبدأ المرحلة الثانية في الدخول للدخول في شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المتبادلة إلى 3000 ميجاوات.

ويتكون المشروع من 3 محطات تحويل جهد عالي وهم محطة شرق المدينة المنورة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.