الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتال قياديا في حركة الجهاد بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي،فيتو
الجيش الإسرائيلي،فيتو

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه اغتال قائد حركة الجهاد الإسلامي بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

وقال جيش الاحتلال في بيان «أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله قائد تنظيم الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس». 

ووفقا للجيش، كان عبد الله خليفةً لمحمد جابر المعروف باسم «أبو شجاع» والذي استشهد في نهاية أغسطس.

وكانت  مصادر أمنية فلسطينية قد أفادت في وقت سابق باستشهاد شابين فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة بعدة غارات في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما محمد إياد محمد عبد الله (٢٠ عامًا)، وعوض جميل صقر عمر (٣١ عامًا).

كان جيش الاحتلال قد احتجز جثمانيهما عقب مصادرة المركبة المستهدفة بعدة صواريخ في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.

وانسحب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم عقب اقتحام واسع شهد عمليات تدمير واسعة في البنية التحتية والمغذيات الرئيسية لخطوط التيار الكهربائي ما أدى لانقطاع للكهرباء شمل مناطق متعددة شرق مدينة طولكرم.

وقالت كتائب شهداء الأقصى مجموعات فرسان الليل وكتيبة طولكرم سرايا القدس أن المقاتلين تمكنوا من تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار باتجاه آليات عسكرية وفرق هندسية بالتوازي مع عمليات إطلاق نار من المسافة صفر في نطاق المخيم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا، كما اعتقل الاحتلال أكثر من 11 ألف فلسطيني منذ ذلك التاريخ.

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