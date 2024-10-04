الجهاد الإسلامي: الكيان الصهيوني ينفذ حرب إبادة بالضفة

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن قصف الاحتلال لمخيم طولكرم يثبت "أن لدى الكيان الصهيوني مخططات لتنفيذ حرب إبادة بحق شعبنا في الضفة المحتلة مثيلة لتلك التي ينفذها في قطاع غزة وأجزاء واسعة من لبنان".

وأوضحت الحركة في بيان لها أن "هذه الجرائم" تضع "شعبنا أمام خيار وحيد، هو التمسك بالمقاومة دفاعا عن أرضنا ووطننا ومستقبل أبنائنا".

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن 18 فلسطينيًّا على الأقل استشهدوا في ضربة إسرائيوم القيامةيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".

وأفادت أن "طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء وجود عدد من المواطنين".

وأشارت إلى أن "مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم".