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اليوم، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

القوافل الطبية، فيتو
القوافل الطبية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١١ و١٢ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا.

تنطلق القوافل  في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 111 ملايين و66 ألفا و684 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و749 ألفًا و948 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 586 ألفًا و855 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 409 آلاف و218 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 82 ألفًا و112 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 70 ألفًا و846 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و349 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفًا و700 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 69 ألفًا و858 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 243 ألفًا و853 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و935 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و948 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2507 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 43 ألفا و972 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ89 ألفًا و795 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

 

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ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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