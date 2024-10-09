لجنة مكبرة بقيادة وكيل مديرية الصحة بوحدات إدارة كفر البطيخ الصحية بدمياط

قامت اليوم الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة بقيادة لجنة مكبرة مكونة من إدارات الشئون الوقائية (الأمراض المعدية والتطعيمات والترصد وصحة البيئة ومكاتب الصحة و مراقبة الأغذية ) وإدارات مكافحة الأمراض المتوطنة وإدارات الرعاية الأساسية ومكافحة العدوى والجودة بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والرعاية الأساسية والصيدلة والأمومة والطفولة والتمريض، رافقها فيها الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي أثناء المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى

وذلك بناء علي توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة،

لجنه للمرور علي المستشفيات والمنشأت الصحية بكفر البطيخ

مرور اللجنة على الوحدات الصحية بكفر البطيخ

قامت اللجنة بمرور مكبر على الوحدات الصحية بكفر البطيخ والقيام بفحص شامل تضمن المرور على وحصر السلبيات وتلافى بعضها اثناء المرور.

عقب ذلك اجتماع مكبر ضم فريق اشراف المديرية وفريق اشراف ادارة كفر البطيخ فى حضور الدكتورة مى الدياسطي مدير ادارة كفر البطيخ الصحية.

حيث تم عرض جميع السلبيات وعمل خطة زمنية لتلافيها وحصر جميع التحديات والمشكلات لعرضها على وكيل الوزارة.

كان ذلك الى جانب المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى والذى انتهى باجتماع بحضور الدكتور اكرم الغريب مدير المستشفى لمناقشة سلبيات المرور وكيفية تلافيها،

متابعة المحلات الغذائية بنطاق كفر البطيخ

وعلى صعيد آخر تم المرور على عدد من المحلات الغذائية بنطاق ادارة كفر البطيخ شملت متابعة تنفيذ جودة الاغذية المباعة وصلاحيتها للاستهلاك الادمي.

و من الجدير بالذكر انه تم تفعيل عيادة الاسنان والعلاج الطبيعي بكلا من مستشفى كفر البطيخ والوحدة الصحية بالركابية بالتزامن مع المرور.