في الدقيقة 89، لويس هنريكي يسجل هدفا عالميا قاتلا للبرازيل في مرمى تشيلي (فيديو)

البرازيل ضد تشيلي، تمكن لويس هنريكي من إحراز هدف قاتل في شباك تشيلي في الدقيقة 89 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح منتخب البرازيل، في المباراة المقامة، على الملعب الوطني في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز فارجاس لاعب فريق تشيلي من إحراز الهدف الأول في مرمى البرازيل بحلول الدقيقة 2 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1-0 لصالح تشيلي.

بينما سجل ايجور جيسيوس لاعب تشيلي هدف التعادل لمنتخب البرازيل في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول بعن طريق الخطأ في مرماه بنهاية الشوط الأول.

وتمكن لويس هنريكي من إحراز هدف قاتل في شباك تشيلي في الدقيقة 89 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح منتخب البرازيل.

تشكيل البرازيل لمواجهة تشيلي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، ماجالهايس، أبنير

خط الوسط: أندرو، لوكاس باكيتا، رافينها،

خط الهجوم: جيسوس، رودريجو، سافينيو.

تشكيل منتخب تشيلي

حراسة المرمى: بريان كورتيس.

خط الدفاع: توماس جالداميس، جييرميو ماريبان، بنجامين كوسيزيتش، فيليب لوليلا.

وسط الملعب: إيستيبان بافيز، رودريجو إيشيفييرا، دييجو فالديز.

خط الهجوم: إدواردو فارجاس، فيكتور دافيلا، داريو أوسيريرو.