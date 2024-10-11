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تصفيات أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة مصر وموريتانيا الليلة

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

تصفيات أمم إفريقيا، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نظيره منتخب موريتانيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

وقبل خوض المباراة الثالثة أمام موريتانيا الليلة، يحتل منتخب مصر الوطني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير 

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

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