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رياضة

ريال مدريد يرد على ادعاءات الرخصة المنتهية لملعب سانتياجو برنابيو

سانتياجو برنابيو،
سانتياجو برنابيو، فيتو

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، للرد على التقارير التي خرجت من بعض وسائل الإعلام بشأن رخصة ملعبه العريق "سانتياجو برنابيو". 

ونفى النادي الملكي، في بيانه، ممارسة نشاطه الرياضي بالملعب الشهير برخصة منتهية، وهو ما اتهمته به جمعية المتضررين من أعمال الملعب، ووصف هذه الاتهامات بالكاذبة تمامًا.

وأوضح الميرينجي في الوقت ذاته أن إقامة الحفلات الموسيقية بالبرنابيو، لا تتطلب الحصول على تصريح من البلدية، بل تصريح إداري.

 

ريال مدريد يستخرج رخصة البلدية لممارسة نشاطه

وأضاف البيان: "ريال مدريد يملك ويستخرج دائما رخصة البلدية لممارسة نشاطه، والتي تسمح بتنظيم فعاليات رياضية بملعب سانتياجو برنابيو".

وأوضح: "من الكذب تماما أن يمارس ريال مدريد نشاطه الرياضي برخصة منتهية، كما أنه لم تستخدم هذه الرخصة بشكل مضلل أمام أي جهة عامة".

وشدد النادي في ختام بيانه على أنه يعمل بجانب إقليم مدريد ومجلس بلدية العاصمة من أجل الاستدامة والتعايش بطريقة تساهم في القيام بأنشطة ملعب سانتياجو برنابيو باحترام كامل للجميع.

 

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