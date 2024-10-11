مندوب لبنان بالأمم المتحدة: نوجه صرخة للعالم لتوفير الدعم العاجل للبنانيين

قال مندوب لبنان بالأمم المتحدة: إن آلة الحرب الإسرائيلية لا تزال تدمر وتقتل المدنيين اللبنانيين، لافتًا إلى أن القصف الإسرائيلي أخرج عدة مستشفيات في لبنان عن الخدمة.

استهداف ناقل المياه ومحيط بعلبك

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن: أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ناقل المياه الأساسي لنهر الليطاني ومحيط قلعة بعلبك.

وقف الاجتياح الإسرائيلي للبنان

وشدد على أنه يجب إدانة الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإصدار قرار بوقفه، موجها صرخة للمجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم العاجل للبنانيين.

إنهاء الحرب الإسرائيلية

وأكد أن الحلول الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية ووقف العدوان، متابعًا: ملتزمون بتطبيق القرار الأممي 1701 والمبادرة الفرنسية الأمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان.