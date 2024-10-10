رغم الانتقادات الدولية، ألمانيا تصر على تزويد إسرائيل بالأسلحة

أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير اليوم الخميس، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد أن برلين ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة.

ألمانيا تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة

وقال المستشار الألماني:" لقد اتخذنا قرارات في الحكومة ستضمن تسليم شحنات أسلحة إضافية في المستقبل القريب".

جاءت تصريحات المستشار الألماني بعد أسبوعين من نفي المتحدث باسم شولتس ما جاء في تقرير وكالة رويترز، الذي أفاد بأن ألمانيا ستطبق حظر الأسلحة على الكيان.

ماكرون يدعو إلى حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وفي وقت سابق دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى حظر الأسلحة على إسرائيل التي تستخدمها في العدوان على قطاع غزة.

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