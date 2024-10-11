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انطلاق البرنامج التدريبي لتعليم "لغة الإشارة" وآليات التعامل بها للكوادر الطبية بمحافظة دمياط

ورشة تدريب لغة الإشارة
ورشة تدريب لغة الإشارة ل30 متدرب،فيتو

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط ورشة تدريب لغة الإشارة لـ 30 متدربًا من مقدمي الخدمة الطبية من المثقفين الصحيين  «كمرحلة أولى» تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي بمديرية الصحة في إطار انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بالتحسين المستمر لجودة  الخدمات الصحية المقدمة بالمنشأت الصحية بالمحافظة وتحت رعاية الدكتور/ محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط.

فهم لغة الإشارة وآليات التعامل بها للأشخاص من ذوي الهمم

 ويأتي ذلك إيمانا  بأهمية الدمج المجتمعي للأشخاص من ذوي الهمم، وذلك من خلال فهم لغة الإشارة وآليات التعامل بها وبالتالي التفاعل الصحيح مع الصم وأصحاب الإعاقات السمعية، وذلك تأكيدًا لحق كل مواطن في الحصول على الخدمة الصحية المتكاملة وبأعلى جودة دون أي تمييز  داخل منشآت  الرعاية الصحية بمحافظة دمياط.

انطلاق البرنامج التدريبي للغة الاشارة بدمياط

يذكر أن البرنامج التدريبي تم في إطار التعاون المشترك مع جمعية التأهيل الاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة  على يد فريق من المتخصصين  (حنين  معيط - روان ابو عمر  ـ علا عبد الصمد ـ هاجر شومان ـ نادين المر ـ فاطمة  الوشاحي - آلاء ياسين - آيه كرات) وأحمد صلاح أمين صندوق الجمعية حيث يهدف  التدريب الي إكساب كافة المتدربين المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الصم وأصحاب الإعاقات السمعية، بما يُسهِل عملية التواصل خاصة فيما يخص الجانب التثقيفي الطبية.

 

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