محافظ دمياط يقرر بدء التشغيل التجريبي لخط البصارطة للسيارات الأجرة

استجابة لمطالب المواطنين والتيسير عليهم ..

قرر الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بدء التشغيل التجريبي لخط البصارطة.

محافظ دمياط يقرر بدء التشغيل التجريبى لخط البصارطة مرورًا بعدد من المحاور بمدينة دمياط

وقرر المحافظ أن يمر خط البصارطة بعدد من المحاور بمدينة دمياط، وفقًا لهذا الترتيب (عزب النهضة/ كورنيش النيل/ شارع صلاح سالم / شارع المستشار عبد الرحيم نافع / شركة الكهرباء/ طريق المحور / مدرسة الزراعة )، والعودة من ذات الخط، إلا أنه يتم الخروج من شارع شركة الكهرباء ثم دوران منطقة المطرى، وذلك اعتبارًا من الغد ولمدة ١٥ يوما.

استجابة لمطالب المواطنين والتيسير عليهم..

ويأتى قرار المحافظ استجابةً لمطالب المواطنين والتيسير عليهم، ووجه محافظ دمياط تعليماته إلى إدارة المرور بمتابعة عمل سيارات الأجرة بهذا الخط وفقًا لخط السير المحدد وتكثيف الدوريات المرورية داخل المحاور الرئيسية بالمدينة خاصةً خلال أوقات الذروة لتحقيق السيولة المرورية.