برومو مسلسل عندما يعشق الرجال (فيديو)

طرحت منصة stc tv برومو المسلسل السعودي عندما يعشق الرجال الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الخليج، ويشارك به أيضًا الفنان محمد القس بطل المسلسل المصري برغم القانون والذي يجسد شخصية أكرم زوج إيمان العاصي بالمسلسل.

ويظهر الفنان محمد القس في المسلسل بالزي السعودي ويتحدث كذلك بلهجة المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسلسل عندما يعشق الرجال على منصة stc tv

ومن المقرر عرض مسلسل عندما يعشق الرجال عبر منصة stc tv يوم ١٦ أكتوبر الجاري، وسيكون عرضًا أول وحصري.

ولقد روجت منصة stc tv لمسلسل عندما يعشق الرجال عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، حيث نشرت بوستر بطل المسلسل تركي اليوسف وأرفقت تعليق “ترقبوا الفنان تركي اليوسف في مسلسل #عندما_يعشق_الرجال عرض أول وحصري ابتداءً من 16 أكتوبر على #stctv”.

مسلسل عندما يعشق الرجال

ومسلسل عندما يعشق الرجال هو عمل سعودي من إخراج محمد القفاص، ومن بطولة عدد من النجوم أبرزهم تركي اليوسف، محمد القس، سعيد قريش، فاطمة الشريف، شيماء سبت، مبارك خميس، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للروائية السعودية سارة العلوي.