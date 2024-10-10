فرنسا تضرب الكيان الصهيوني برباعية في دوري الأمم الأوروبية (صور)
فاز منتخب فرنسا على نظيره الكيان الصهيوني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.
سجل رباعية فرنسا كل من كامافينجا، نكونكو، ثيو هيرنانديز وبرادلي باركولا في الدقائق 7 و28 و87 و89.
تشكيل منتخب فرنسا أمام الكيان الصهيوني
وبدأ منتخب فرنسا المباراة كالتالي:
وحمل تشواميني شارة قيادة منتخب فرنسا في ظل غياب كيليان مبابي عن مواجهة الكيان الصهيوني.
وقرر مبابي البقاء في مدريد لاستكمال علاجه من إصابة في الفخذ.
كما غاب نجولو كانتي، قائد الفريق في المباراة الأخيرة ضد بلجيكا، بسبب إصابة في العضلة المقربة.
وبذلك أصبح تشواميني القائد رقم 132 في تاريخ المنتخب الفرنسي.
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