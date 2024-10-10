مشاجرة بين طبيبي أسنان مع 3 طلاب بسبب لهو الأطفال في النزهة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقاهرة وضبط طرفى المشاجرة.





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص وقيام أحدهم بإشعال "ألعاب نارية" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.



وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "طبيبي أسنان" – طرف ثان "3 طلاب") بسبب لهو الطرف الثانى وإحداث ضوضاء أمام عيادة الطرف الأول بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، وقيام طالب بإشعال ألعاب نارية أثناء المشاجرة، نتج عن ذلك إصابة طبيب وطالب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم.. ولم يتم تحرير محضر لقيامهم بالتصالح فيما بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (2 عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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