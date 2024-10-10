فتاة تدعي سحلها على يد لصوص في شوارع النزهة لسرقتها، والأمن يكشف الحقيقة

لجأت فتاة إلى حيلة ماكرة، خشية من زوجها لإنفاقها الأموال على نفسها، والادعاء بتعرضها لسرقة على أيدى لصوص وسحلها فى شوارع النزهة.



كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت تداول خبر على أحد المواقع بشأن ادعاء إحدى الفتيات بأنه حال سيرها بمنطقة النزهة بالقاهرة، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها، وبداخلها مبلغ مالى مما أدى إلى سحلها وإصابتها.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة (مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة).

وبمناقشتها إعترفت بعدم صحة ما تم تداوله، وأنها اختلقت واقعة السرقة خشية من زوجها لإنفاقها المبلغ المالى دون علمه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

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