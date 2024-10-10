ضبط أكاديمية لتعليم التمريض بدون ترخيص بالإسكندرية للنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته أكاديمية تعليمية لتمريض"بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات الطبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المستشفيات المختلفة والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - مجموعة من ملفات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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