الفشني ورفعت وعبد الباسط أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.



وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة غافر 5ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.



11: 31 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي / وما تيسر من سورتى التحريم والبلد 15ق.



13:30 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورة الشورى 30ق.



14:10 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ فاروق أحمد ضيف وما تيسر من سورتي طه/ الأنبياء 30ق.



14:50 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ صالح علي حسن/ وما تيسر من سورة النساء 15ق.





أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/القصبي زلط 5ق الساعة 16:18، ومصحف مجود للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعي من سورة الإسراء 30ق.



17:54 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 20ق.



18:33 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد الليثى / وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.



19:07 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سور الفجر والبلد/ الشمس 15ق.



19:50 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الرحمن 30ق.



20:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الفرقان 15ق.



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى الفتح والحجرات 30ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل / وما تيسر من سورة الحج 42ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأعراف 44ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد توفيق الخضري وما تيسر من سورة النحل 15ق.



02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 15ق.



3:48 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفي وما تيسرمن سور القيامة / التكوير/ الطارق/ الفجر 44ق.