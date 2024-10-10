القبض على 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم بالجيزة

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة في الجيزة.



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).



و قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

