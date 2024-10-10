القبض على المتهمة بقتل صديقتها في أكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي فتاة قتلت صديقتها بطعنها داخل كمبوند شهير بمنطقة أكتوبر، وبانتظار العرض على النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل كمبوند بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة طالبة إثر إصابتها بطعنتين، وبعمل التحريات تبين أن الضحية طالبة جامعية تدعى "سندس"عمرها 22 عاما، توجهت لمنزل صديقتها "ميادة" وأثناء تواجدها نشبت مشاجرة بين صديقتها وزوجها.
وأضافت التحريات أن المجنى عليها تدخلت للفض بينهما لكن حدث سوء تفاهم مع صديقتها، واعتقدت المتهمة أن الضحية تناصر زوجها عليها ثم طعنتها بسلاح أبيض مرتين ولقت مصرعها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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