تحرير 31 ألف مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة

واصل ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، الحملات الموسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة عن ضبط 31 ألفا و42 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11 ألفا و945 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1629 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و1330 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص و36 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.