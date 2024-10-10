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رياضة

منتخب إيطاليا بـ10 لاعبين يتقدم على بلجيكا 2-1 في الشوط الأول في دوري الأمم الأوروبية

منتخب إيطاليا، فيتو
منتخب إيطاليا، فيتو

تقدم منتخب إيطاليا على ضيفه منتخب بلجيكا بنتيجة 201 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب الأولمبيكو بروما، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدفي منتخب إيطاليا، ندريا كامبياسو في الدقيقة الأولى، ماتيو ريتيجي في الدقيقة 24، بينما سجل ماكسيم دي كويبر هدف منتخب بلجيكا في الدقيقة 42.

وتعرض بيليجريني نجم منتخب إيطاليا للطرد في الدقيقة 40.

ويتصدر الأزوري منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط (العلامة الكاملة)، أما منتخب بلجيكا فيحل ثالثا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع ديوك فرنسا التي تأتي ثانيا بالترتيب.

تشكيل منتخب إيطاليا ضد بلجيكا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالافيوري - باستوني - دي لورينزو.

خط الوسط: ديماركو - تونالي - ريتشي - فراتسي - كامبياسو.

خط الهجوم: بيليجريني - ريتيجي.

تشكيل بلجيكا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ديباست - فايس - ثياتي.

خط الوسط: دي كويبر - مانجالا - تيليمانيس - دي كيتيلار - دوكو - تروسارد.

خط الهجوم: أوبيندا.


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تشكيل مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

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