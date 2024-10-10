تشكيل مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
أعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، عن تشكيل مواجهة نظيره بلجيكا، ولتي تجري مساء اليوم الخميس، بملعب سان سيرو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
ويتصدر الأزوري منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط (العلامة الكاملة)، أما منتخب بلجيكا فيحل ثالثا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع ديوك فرنسا التي تأتي ثانيا بالترتيب.
تشكيل منتخب إيطاليا ضد بلجيكا
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: كالافيوري - باستوني - دي لورينزو.
خط الوسط: ديماركو - تونالي - ريتشي - فراتسي - كامبياسو.
خط الهجوم: بيليجريني - ريتيجي.
تشكيل بلجيكا أمام إيطاليا
حراسة المرمى: كاستيلس.
خط الدفاع: ديباست - فايس - ثياتي.
خط الوسط: دي كويبر - مانجالا - تيليمانيس - دي كيتيلار - دوكو - تروسارد.
خط الهجوم: أوبيندا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.