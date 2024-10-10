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تشكيل مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب إيطاليا، فيتو
منتخب إيطاليا، فيتو

أعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، عن تشكيل مواجهة نظيره بلجيكا، ولتي تجري مساء  اليوم الخميس، بملعب سان سيرو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر الأزوري منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط (العلامة الكاملة)، أما منتخب بلجيكا فيحل ثالثا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع ديوك فرنسا التي تأتي ثانيا بالترتيب.

تشكيل منتخب إيطاليا ضد بلجيكا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالافيوري - باستوني - دي لورينزو.

خط الوسط: ديماركو - تونالي - ريتشي - فراتسي - كامبياسو.

خط الهجوم: بيليجريني - ريتيجي.

تشكيل بلجيكا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ديباست - فايس - ثياتي.

خط الوسط: دي كويبر - مانجالا - تيليمانيس - دي كيتيلار - دوكو - تروسارد.

خط الهجوم: أوبيندا.

 

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