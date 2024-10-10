يشارك محمد القس في بطولته، موعد عرض مسلسل عندما يعشق الرجال على stc tv

يعتبر مسلسل عندما يعشق الرجال من أحد المسلسلات التي سيتم عرضها قريبًا، وهو عمل سعودي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم الفنان محمد القس والفنان تركي اليوسف.

موعد عرض مسلسل عندما يعشق الرجال على منصة stc tv

ومن المقرر عرض مسلسل عندما يعشق الرجال عبر منصة Stc TV يوم ١٦ أكتوبر الجاري، وسيكون عرضًا أول وحصري.

ولقد روجت منصة stc tv لمسلسل عندما يعشق الرجال عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، حيث نشرت بوستر بطل المسلسل تركي اليوسف وأرفقت تعليقًا “ترقبوا الفنان تركي اليوسف في مسلسل #عندما_يعشق_الرجال عرض أول وحصري ابتداءً من 16 أكتوبر على #stctv”.

مسلسل عندما يعشق الرجال

ومسلسل عندما يعشق الرجال هو عمل سعودي من إخراج محمد القفاص، ومن بطولة عدد من النجوم أبرزهم تركي اليوسف، محمد القس، سعيد قريش، فاطمة الشريف، شيماء سبت، مبارك خميس.