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اقتصاد

8 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول فى نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تصدرت 8 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه. 
-قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 626 مليون جنيه. 
- قطاع  خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 528 مليون جنيه. 
- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 436 مليون جنيه. 
- قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 403 ملايين جنيه. 
- قطاع مقاولات وإنشاءالله هندسية بقيمة تداول بلغت 346 مليون جنيه. 
- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 324 مليون جنيه. 
- قطاع  المرافق بقيمة تداول بلغت  295 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع 

 تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات  أمس الخميس، 10 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.

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