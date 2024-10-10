الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

47.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، نحو 47.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 757 مليون ورقة منفذة على 131  ألف عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 61.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 734 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.39 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 88.61 % خلال الجلسة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2024،آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطه آخر جلسات الأسبوع اسعار العملات اسعار اليورو أسعار الذهب ا الهام الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة جي إكس 30 محدد الأوزان شركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

هدد بالفيفا والمحكمة الرياضية، بيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب إعادة مباراة سموحة

ما حكم شراء مصادرات الجمارك؟ الإفتاء تجيب

أخبار مصر اليوم: التموين تتعاقد على 470 ألف طن قمح.. الحكومة تكشف تكلفة حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال 3 شهور

من الألف للياء، القصة الكاملة لأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

قرارات حكومية حاسمة لإنهاء أزمة الكهرباء.. مدبولي: تخصيص مليار و180 مليون دولار لتجاوز المشكلة خلال الصيف.. ووقف قطع التيار بصورة تامة في الأسبوع الثالث من يوليو

بريكس تتحول من مجرد شعار إلى فرصة كبيرة لدعم الأعضاء.. انضمام مصر يفتح الباب أمام ماليزيا وتايلاند.. والصين تسعى لجذب حلفاء أمريكا

ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة.. إنشاء قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويدها.. وإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يترتب عليها إزالة الأشجار

الأكثر قراءة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

بمنشور على فيس بوك، استقالة اللواء عصام البديوي من رئاسة شركة السكر والصناعات التكاملية

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

هل ترتفع أسعار السلع بعد تصريحات "مدبولي" عن اقتصاد الحرب؟ شعبة المواد الغذائية توضح

أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة تطاول محمد ساميّ علي فريق مسلسل أش أش

اليوم، قطع المياه عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات

مؤرخ رياضي: الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر بالأرقام

منوعات

المزيد

"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد التوقعات بتلوث الهواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إجراءات وقائية عاجلة من وزارة البيئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية