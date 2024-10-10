الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

الشوفان
الشوفان

أسعار الشوفان، تقدم "فيتو" خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن بينها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لما يتمتع به من أهمية كبيرة، وفوائد  للصحة.

أسعار الشوفان اليوم وفقا لآخر التحديثات
 

وننشر آخر سعر للشوفان مساء اليوم الخميس 10-10-2024، وفقا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.
علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.
علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.
علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.
علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.
علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيها.
علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.
علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.
برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.


كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.
كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.
كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

فوائد الشوفان للصحة
 

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:
غني بالألياف
يعد الشوفان غنيا بالألياف، مّا يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.
مصدر طاقة ممتاز
يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.
يحسن صحة الجهاز الهضمي
تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
ينظم مستوى السكر في الدم
يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
 

يحافظ على صحة القلب
 

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
يعزز جهاز المناعة
يعد الشوفان مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.
يساعد على إنقاص الوزن
يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًا بالألياف التي تعطي شعورا بالشبع لفترة أطول.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسعار الشوفان الشوفان أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

أبرز 5 استنتاجات من تقرير التضخم الأمريكي في سبتمبر

التضخم الأساسي في أمريكا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

حوافز وإعفاءات بالجملة، اعرف في نقاط تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

جمعية خبراء الضرائب: 6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين

قرارات عاجلة من وزير المالية، وهذه تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

"رجال الأعمال" تبحث تعظيم الاستفادة من خريطة المياه الجوفية في التنمية الزراعية

المالية: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي

«خبراء الضرائب» تطالب بإعفاء مكونات إنتاج الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك

الأكثر قراءة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة تطاول محمد ساميّ علي فريق مسلسل أش أش

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

الشبح ينجو من الموت، معلومات عن وفيق صفا الرجل الغامض في حزب الله

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بالقاهرة الجديدة

مشاجرة بين طبيبي أسنان مع 3 طلاب بسبب لهو الأطفال في النزهة

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية