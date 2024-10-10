غياب مبابي، تشكيل منتخب فرنسا أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل الديوك الأساسي لمواجهة نظيره الكيان الصهيوني في الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب فرنسا أمام الكيان الصهيوني

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميا، أمس الأربعاء، عن قائد منتخب فرنسا المؤقت، في ظل غياب كيليان مبابي عن مواجهة الكيان الصهيوني.

ويلتقي منتخب فرنسا مع الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

قائد منتخب فرنسا في ظل غياب مبابي

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد قرر الاتحاد الفرنسي إلى جانب المدرب ديدييه ديشامب، منح لاعب الوسط أوريلين تشواميني، شارة القيادة في المباراة المقبلة.

وقرر مبابي البقاء في مدريد لاستكمال علاجه من إصابة في الفخذ.

كما يغيب نجولو كانتي، قائد الفريق في المباراة الأخيرة ضد بلجيكا، بسبب إصابة في العضلة المقربة.

وبذلك سيصبح تشواميني القائد رقم 132 في تاريخ المنتخب الفرنسي.