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رياضة

الأهلي بعد الفوز علي الزمالك بكأس الاتحاد للشباب: أكبر قلعة رياضية في إفريقيا

الأهلي 2005 يفوز
الأهلي 2005 يفوز علي الزمالك

علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي فوز فريق 2005 علي نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بينهم اليوم، ضمن منافسات كأس مصر للشباب.

ونشرت صفحة الأهلي عدة صور من مباراة الفريق أمام الزمالك ، وعلقت عليها: “أكبر قلعة رياضية في إفريقيا والوطن العربي”. 

وفاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي 2005 علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-2 في  المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب، على ملعب الزمالك بميت عقبة.

وسجل أهداف الأهلي كل من يوسف إسلام ويوسف عفيفي ومصطفي بهجت، بينما سجل هدفي الزمالك اللاعبان يوسف الفرنسي وعمار ياسر.

تشكيل الأهلي 2005 لمواجهة الزمالك

ويبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: إسلام عبد الله ومعاذ عطية وآدم سمير وطارق فوزي.

الوسط: هشام مصطفى ويوسف عفيفي ويوسف جمال وأسامة أحمد.

الهجوم: محمد رأفت - محمد رضا.

 

تشكيل الزمالك 2005 لمواجهة الأهلي 

وجاء تشكيل شباب الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف حمادة.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري.

الهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح وجيفرسون كوستا وعبدالرحمن حامني ومحمود عصام الحضري وأحمد نيازي وهشام ايباء وزياد مدحت وأحمد خالد السمبوك وإبراهيم ممدوح.

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