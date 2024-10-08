الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ويحذر من خطورة استمرار التصعيد..

السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة ولبنان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ناقش الرئيس السيسي ونظيره القبرصي التطورات الإقليمية، وسبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة، حيث أعاد الرئيس تأكيد ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسئولية، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة، وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية. 

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم، مشددًا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، تناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائي، كما أكد الرئيسان التزامهما بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال ناقش التطورات الإقليمية، وسبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة، حيث أعاد الرئيس تأكيد ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسئولية، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة، وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية. 

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم، مشددًا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة.

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الأوضاع الإقليمية الجهود المصرية الرئيس القبرصي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

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