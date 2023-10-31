الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير النقل: ارتفاع إيرادات السكك الحديدية لـ 15 مليون جنيه يوميا

مؤتمر وزير النقل،
مؤتمر وزير النقل، فيتو

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال فاعليات المؤتمر التحضيرى لمؤتمر النقل  أن إيرادات السكك الحديدية ارتفعت لتصل إلى 15 مليون جنيه يوميا، بمتوسط بيع تذاكر لا يقل عن مليون تذكرة. 

 افتتاح محطة قطارات بشتيل الجديدة

وكشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل آخر تطورات افتتاح محطة قطارات بشتيل الجديدة بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن المحطة جاهزة للافتتاح بدءا من اليوم، ولكن يتبقى الافتتاح الرئاسي الذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف كامل الوزير، أن المحطة تعمل حاليا ولكن دون تفعيل صالة التذاكر أو التشغيل الفعلي، وأن قطارات السكك الحديدية تمر كما هي على شريط سكة حديد بشتيل دون التوقف الرسمي بالمحطة.

محطة قطارات بشتيل الجديدة 

ولفت وزير النقل إلى أن موعد افتتاح محطة قطارات بشتيل الجديدة المعروفة باسم محطة قطارات صعيد مصر، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن جميع أعمال المحطة انتهت بشكل كبير، وتنتظر الافتتاح الرئاسي فقط.

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