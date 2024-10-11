البوكس أوفيس يصدم آيتن عامر وإجمالي إيرادات هزيل لـ“عنب”

يعرض حاليًّا فيلم عنب بدور العرض السينمائي والذي تقوم ببطولته الفنانة آيتن عامر وعدد من النجوم إلا أنه تواجد بالمركز الأخير بالبوكس أوفيس المصري منذ طرحه في 25 سبتمبر الماضي.

إيرادات فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز… وحقق العمل منذ طرحه قبل 16 يومًا إجمالي إيرادات مليون و218 ألفًا و100 جنيهًا.