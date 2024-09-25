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ثقافة وفنون

محمود الليثي وإسلام إبراهيم يكشفان تفاصيل دورهما في فيلم عنب (فيديو)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم عنب، فيتو

كشف كل من الفنان إسلام إبراهيم ومحمود الليثي عن تفاصيل مشاركتهما في فيلم عنب والتي تقوم ببطولته آيتن عامر.

 

إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم عنب 

وقال إسلام إبراهيم خلال العرض الخاص لفيلم عنب: أنا بلعب شخصية حازم وهو شاب عايش في رفاهية وبيشرب مشروب العنب بيصحى من النوم بيلاقي نفسه متجوز خطيبة صاحبه.

وأضاف إسلام إبراهيم: وكنت سعيد جدًّا أني اشتغلت مع محمد رمضان في فيلم ع الزيرو وبتمني تكرار التجربة معاه تاني.

بينما قال الفنان محمود الليثي: "أخت من غير الصحافة ولا حاجة، وأنا بعمل شخصية سامي من خلال فيلم عنب وخلال الأحداث بيطلع الغضب اللي جواه  تجاه إسلام إبراهيم لأنه طول الوقت كان بيقهر فيه.

العرض الخاص لفيلم عنب 

واحتفل، مساء أمس، نجوم  فيلم عنب بالعرض الخاص للفيلم، بأحد سينمات التجمع الخامس.

وحضر العرض كل من آيتن عامر وإلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين، وليلى عز العرب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي.

كما حرصت أيضًا على الحضور الفنانة بشري لدعم أبطال الفيلم بالإضافة إلي حضور إلهام شاهين وأسرتها لدعم إلهام صفي الدين.

 

فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

 

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