نائب محافظ البحيرة يتابع حملات القضاء المواقف العشوائية (صور)

تابع الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، الحملات المكثفة للقضاء على المواقف العشوائية بمركزي أبو حمص ودمنهور، وذلك بحضور اللواء مدحت الزغد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، واللواء عبد المنعم السبيعي - المدير التنفيذي لمشروع المواقف.

نائب محافظ البحيرة خلال حملات مكثفة للقضاء على المواقف العشوائي، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال حملات مكثفة للقضاء على المواقف العشوائي، فيتو

حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للقضاء على المواقف العشوائية لتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري للحد من وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظًا على أرواح المواطنين.





نائب محافظ البحيرة خلال حملات مكثفة للقضاء على المواقف العشوائي، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال حملات مكثفة للقضاء على المواقف العشوائي، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية للقضاء على مواقف السيارات العشوائية بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع متابعة التزام كافة المركبات بخطوط سيرها وبعدد الركاب والتعريفة المقررة، بهدف تسيير الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.