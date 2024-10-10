نائب محافظ البحيرة يتابع حملات القضاء المواقف العشوائية (صور)
تابع الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، الحملات المكثفة للقضاء على المواقف العشوائية بمركزي أبو حمص ودمنهور، وذلك بحضور اللواء مدحت الزغد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، واللواء عبد المنعم السبيعي - المدير التنفيذي لمشروع المواقف.
حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للقضاء على المواقف العشوائية لتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري للحد من وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظًا على أرواح المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية للقضاء على مواقف السيارات العشوائية بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع متابعة التزام كافة المركبات بخطوط سيرها وبعدد الركاب والتعريفة المقررة، بهدف تسيير الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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