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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 09 - 10 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا الأربعاء 09-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا الأربعاء 9-10-2024 بوادي النطرون


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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