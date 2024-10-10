فصل التيار الكهربائي في مدينة دمياط الجديدة صباح غدا 

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن تنفيذ أعمال صيانة دورية في محولات الكهرباء بالمدينة، وسيتم فصل التيار الكهربائي صباح غدًا الجمعة.

اعلان فصل التيار الكهربائي

تعرف على اوقات واماكن فصل التيار الكهربائي

واعلنت هندسة كهرباء دمياط الجديدة عن:

فصل التيار الكهربي حسب برنامج الصيانة السنوي

من الساعة 5 صباحًا وحتى 8 صباحًا

غدًا الجمعة الموافق 2024/10/11

* الأماكن المتأثرة بالفصل: -

- المنطقة المركزية 2 ، الحى الثاني مجاورة (5، 6 )

- امتداد المنطقة الصناعية

- الحى الثالث مجاورة ( 13، 14، 15،16،17 ) ،

- (مستشفى الازهر - جزء من المنطقة الصناعية)

- (الحى الأول - المستشفى العسكري)،

- الحى الثاني

- الساحل،

- الحى الخامس مجاورة ( 25، 26، 28، 29 )

لإجراء الصيانة بمحطة محولات دمياط الجديدة

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رجاء ابلاغ معارفك

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تليفونات هندسة الكهرباء دمياط الجديدة

2400715 --- 2407207 / 057 محمول 01283237534 / 01283274093

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الخط الساخن ١٢١ ويتم استقبال الشكاوي على مدار ٢٤ ساعة.

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http://www.ndedco.gov.eg/ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء