الخميس 10 أكتوبر 2024
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بيع وحدات مهنية وإدارية وتجارية في مزاد علني بدمياط الجديدة

بيع وحدات مهنية وإدارية
بيع وحدات مهنية وإدارية وتجارية في مزاد علني بدمياط الجديدة

عقد  جهاز مدينة دمياط الجديدة، جلسة البيع بالمزاد العلني لـ عدد 15 محلًا تجاريًا، وكذا 4 وحدات مهنية وإدارية، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة (10%) + (1%) مصاريف إدارية + ( 0.5% ) لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، للمحال والوحدات الإدارية والمهنية. 

كما يتم استكمال سداد نسبة (25%) + (1%) مصاريف إدارية + (0.5%) لصالح مجلس الأمناء" من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، ويتم سداد (5%) من القيمة الإجمالية وديعة صيانة، خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

ونوه رئيس الجهاز، عن أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وحرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات المختلفة لقاطني المدينة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.

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