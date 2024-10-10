الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطني

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة دكتوراه عن معالجة المواقع

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "معالجة المواقع الاخبارية للحوار الوطني ودورها في إدارة المزاج العام للجمهور المصري" والمقدمة من الباحث محمود علي محمد خليل مدرس مساعد بقسم الإعلام شعبة الصحافة بكلية الآداب، وذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة دكتوراه عن معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطني 

 

وأعرب النعماني عن فخره بأبنائه الباحثين من الشباب، مشيدًا بالمستوي الأكاديمي المتميز  والمتطور الذي حققوه في مختلف المجالات، من رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة دكتوراه عن معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطني رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة دكتوراه عن معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطني  وقد حصل الباحث درجة الدكتوراه التي أقرتها لجنة المناقشة والحكم مرتبة الشرف الأولي بالتوصية والتبادل بين الجامعات.

جدير بالذكر ان لجنة الإشراف علي الرسالة ضمت كلًا من الدكتور حلمي محمود محسب أستاذ الإعلام الإلكتروني وعميد كلية الاعلام جامعة جنوب الوادي، الدكتور صابر حارس أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بقسم الأعلام جامعة سوهاج.

وضمت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة كلا من الدكتور فوزي عبد الغني أستاذ الصحافة المتفرغ بقسم الإعلام " مناقشًا ورئيسًا"، الدكتور محمد زين عبد الرحمن عميد المعهد العالي للإعلام بالمنيا" مناقشًا" الدكتور حلمي محمود محسب أستاذ الإعلام الإلكتروني وعميد كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي" مشرفًا"، والدكتور صابر حارس أستاذ الصحافة  المساعد المتفرغ بقسم الإعلام جامعة سوهاج " مشرفًا".

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