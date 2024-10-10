وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الإنشائية بجامعة الأقصر (صور)

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الإدارة المركزية بالجامعة، بحضور الدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس الجامعة السابق، وعضو مجلس الجامعة، والسادة عمداء الجامعة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم العالي

وحرص الوزير على تفقد الأعمال الإنشائية بالحرم الجامعي بمنطقة الـ 165 فدان، والتي تضم كلية الهندسة، وكلية طب الأسنان، والمستشفى الجامعي.

وثمّن الوزير ماتشهده جامعة الأقصر من تقدم وتوسع في الإنشاءات؛ بما يؤهلها لآداء رسالتها الأكاديمية، والمجتمعية على النحو المنشود، في ظل ماتوليه الدولة من اهتمام للارتقاء بمنظومة التعليم العالي؛ في سبيل تخريج كوادر شبابية قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

واستعرضت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، المخطط التنفيذي لمقر الجامعة بطيبة، مؤكدة أن الجامعة حريصة على مراعاة تنفيذ المنشآت الجديدة بمنطقة الـ165 فدان، كمبان ذكية خضراء، تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مراعاة كافة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، كما اطلعت رئيس جامعة الأقصر، وزير التعليم العالي على الموقف التنفيذي لكافة منشآت الجامعة.

وزير التربية والتعليم العالي يعقد اجتماعا بجامعة الأقصر

وعقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات، لمناقشة الخطة المستقبلية لجامعة الأقصر، وتذليل أية تحديات قد تعرقل سير العملية التعليمية، ومناقشة سبل واقتراحات النهوض بالمنظومة التعليمية.

ووجهت رئيس جامعة الأقصر الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمه المتواصل لجامعة الأقصر وجهوده في التنمية الشاملة بقطاع التعليم العالي، ودعمه البحث العلمي.

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