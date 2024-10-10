سفير موريتانيا بمصر يزور معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة الفرعنة (صور)

قام الحسين الديه سفير موريتانيا في مصر، بزيارة تشجيع ومؤازرة لمقر إقامة المنتخب الموريتاني في القاهرة، وذلك لنقل مساندته للاعبين قبل مواجهة الفراعنة، غدا الجمعة.

ويستقبل منتخب مصر نظيره موريتانيا، على ملعب القاهرة الدولي، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان في استقبال السفير الحسين الديه، المدير العام للمنتخب الموريتاني، شيخاني مولود، الذي رحب بالسفير ووفده المرافق، وشكرهم على هذه الزيارة.

وأكد السفير الموريتاني أن الجالية الموريتانية في مصر ستكون حاضرة في المدرجات لتشجيع المرابطين في مباراة الغد أمام منتخب مصر.

قائمة منتخب موريتانيا لمواجهة مصر

وضمت قائمة موريتانيا بقيادة مديره الفني أمير عبدو 26 لاعبا على النحو التالي:

امباكي انجياى، مامادو ديوب، بابكر أنياس، هارونا أبو دمبا، الحسن أحوبيب، لامين با، دلاهي يالي، خاديم أدياو، علي عبيد، نوح محمد العبد، إبراهيميا كيتا، معط ماغاسا، عمر أنجوم، عبد الله محمود، باكارى كامارا، غسوما فوفانا، محسن بده، بيات لكويري، حمية الطنجي، عمر سيدي بونا، أبو بكاري كويتا، أبو بكار كامارا، مامادو سي، مامادو ديالو، إدريسا تيام، بابا إندياجا ياد.