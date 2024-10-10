الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سفير موريتانيا بمصر يزور معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة الفرعنة (صور)

سفير موريتانيا يزور
سفير موريتانيا يزور بعثة منتخب بلاده بالقاهرة، فيتو

قام الحسين الديه سفير موريتانيا في مصر، بزيارة تشجيع ومؤازرة لمقر إقامة المنتخب الموريتاني في القاهرة، وذلك لنقل مساندته للاعبين قبل مواجهة الفراعنة، غدا الجمعة.

ويستقبل منتخب مصر نظيره موريتانيا، على ملعب القاهرة الدولي، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان في استقبال السفير الحسين الديه، المدير العام للمنتخب الموريتاني، شيخاني مولود، الذي رحب بالسفير ووفده المرافق، وشكرهم على هذه الزيارة.

وأكد السفير الموريتاني أن الجالية الموريتانية في مصر ستكون حاضرة في المدرجات لتشجيع المرابطين في مباراة الغد أمام منتخب مصر.

قائمة منتخب موريتانيا لمواجهة مصر

وضمت قائمة موريتانيا بقيادة مديره الفني أمير عبدو 26 لاعبا على النحو التالي:

امباكي انجياى، مامادو ديوب، بابكر أنياس، هارونا أبو دمبا، الحسن أحوبيب، لامين با، دلاهي يالي، خاديم أدياو، علي عبيد، نوح محمد العبد، إبراهيميا كيتا، معط ماغاسا، عمر أنجوم، عبد الله محمود، باكارى كامارا، غسوما فوفانا، محسن بده، بيات لكويري، حمية الطنجي، عمر سيدي بونا، أبو بكاري كويتا، أبو بكار كامارا، مامادو سي، مامادو ديالو، إدريسا تيام، بابا إندياجا ياد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحسين الديه المنتخب الموريتاني مصر سفير موريتانيا

مواد متعلقة

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

تريزيجيه: منتخب مصر استعد جيدا لمواجهة موريتانيا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

حسام حسن: مليش في التريند والمنتخب لم يتأهل بعد لأمم أفريقيا

حسام حسن: منتخب موريتانيا قوي وحقق نتائج كبيرة مع منتخبات قوية

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى (صور)

بعد اتهامها بالنصب، هالة صدقى تحرر بلاغ تشهير وسب وقذف ضد مساعدتها

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية