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رياضة

أبرز 5 لاعبين في منتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب موريتانيا،
منتخب موريتانيا، فيتو

يحل منتخب موريتانيا، ضيفا على منتخب مصر، يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، قبل يتجدد اللقاء بينهما، يوم 15 من الشهر نفسه، في إطار تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

يملك منتخب موريتانيا لاعبين مميزين وظهر ذلك خلال مشاركته الجيدة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، وكان ندا قويا واستطاع الفوز على منتخب الجزائر والصعود لدور ال16.

منتخب موريتانيا يقوده فنيا المدرب القمري أمير عبدو، ويضم بين صفوفه لاعبين بارزين لديهم قدرات هجومية والقدرة على تسجيل الأهداف.

ومن أبرز النجوم في منتخب موريتانيا أو المرابطون كما يطلق عليه، الحارس العملاق الذي يقترب طوله من مترين، بابكر نياس، وعلي عبيد والظهير الأيمن المميز ابراهيما كيتا نجم فريق مازيمبي الكونغولي وعمر سيدي بونا لاعب الخط الأمامي والهداف بالإضافة إلى أبو بكاري كويتا الجناح الأيسر المهاري والسريع والمحترف في الدوري البلجيكي.

قائمة منتخب موريتانيا لمواجهة مصر

وضمت قائمة موريتانيا 26 لاعبا على النحو التالي:

امباكي انجياى، مامادو ديوب، بابكر أنياس، هارونا أبو دمبا، الحسن أحوبيب، لامين با، دلاهي يالي، خاديم أدياو، علي عبيد، نوح محمد العبد، إبراهيميا كيتا، معط ماغاسا، عمر أنجوم، عبد الله محمود، باكارى كامارا، غسوما فوفانا، محسن بده، بيات لكويري، حمية الطنجي، عمر سيدي بونا، أبو بكاري كويتا، أبو بكار كامارا، مامادو سي، مامادو ديالو، إدريسا تيام، بابا إندياجا ياد.

 

 

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