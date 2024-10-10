البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة السريانية في ألمانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، وفدًا سياحيًّا، ضمن رحلة نظمتها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ألمانيا، لزيارة أهم نقاط مسار العائلة المقدسة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالوفد الألماني وأعطاهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونشأتها، وعن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، واختتم متمنيًا لهم زيارة ممتعة لمصر وآثارها العريقة وأن يتعرفوا من خلال زياراتهم على صفحات مضيئة من التاريخ المصري.

رافق الوفد القس فيلبس جورج كاهن كنيستنا القبطية في فرانكفورت بألمانيا.