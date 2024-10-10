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تداول 31 سفينة بضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن.

استقبال سفينة من أوكرانيا على متنها 8727 طن من القمح

 

بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة  (SPRING) والتي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 115 م وعرضها 19 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 8727 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

 

حركة الصادر من البضائع العامة


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18438 طن تشمل: 1270 طن كسر زجاج و335 طن أسمنت و9909 طن يوريا و6924 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61572 طن تشمل: 10937 طن حديد و350 طن خردة و25396 طن قمح و5510 طن سكر و2840 طن فول و1549 طن زيت طعام و14990 طن ذرة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1445 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2267 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126117 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184431 طنًا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1218 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4542 حركة.

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