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ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح من أوكرانيا

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، عن استقبال 11 سفينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 8 سفن.

إجمالي عدد السفن بالميناء 

 كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، منها السفينة  (OURANIA LUCK) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طنا تشمل: 8800 طن يوريا و520 طن ملح و250 طن مولاس و713 طن أسمنت و16181 طن كلينكر و3100 طن بضائع متنوعة


 
حركة الوارد من البضائع العامة بالميناء

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49790 طنا تشمل: 11142 طن حديد و2800 طن بازلاء و1800 طن خردة و20952 طن قمح و1077 طن خشب زان و12019 طن ذرة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4126 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96543 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220622 طنًا.
كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3743 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا،  و 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4367 حركة.

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