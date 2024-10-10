تأكيدًا لـ فيتو، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء خلال الأيام المقبلة (فيديو)

حذرت وزارة البيئة من تدهور جودة الهواء خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب زيادة ساعات سكون الهواء في معظم محافظات الدلتا، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تركيز الملوثات في الهواء، خاصة في حالة زيادة الانبعاثات من المصادر المحلية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تتابع عن كثب تطورات حالة الطقس وتأثيرها على جودة الهواء، وذلك من خلال منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، مشيرة إلى أن يوم الجمعة القادم سيشهد ذروة حالة سكون الهواء، بينما من المتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي يوم السبت.

توجيهات عاجلة من وزيرة البيئة لخفض تلوث الهواء

وفي هذا الصدد، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المنشآت الصناعية والمقالب العشوائية، وضبط أي مخالفات بيئية، بالإضافة إلى تكثيف حملات فحص عوادم السيارات للحد من الانبعاثات الضارة.

كما شددت الوزيرة على أهمية التعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية لإحكام السيطرة على عمليات حرق قش الأرز، والتي تعد أحد المصادر الرئيسية لتلوث الهواء في هذه الفترة من العام.

ونظرًا للتوقعات بزيادة تلوث الهواء، توصي وزارة البيئة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التالية:

تقليل الخروج قدر الإمكان: خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.

ارتداء الكمامات: عند الخروج للضرورة.

إغلاق النوافذ والأبواب: للحفاظ على جودة الهواء داخل المنازل.

التواصل مع الخط الساخن: 19808 للإبلاغ عن أي مصادر تلوث.



جهود مستمرة من البيئة لضمان جودة الهواء

وأكدت وزارة البيئة أنها تعمل بجد لضمان جودة الهواء وحماية صحة المواطنين، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل:

رصد جودة الهواء بشكل مستمر: من خلال شبكة من المحطات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

التعاون مع الجهات المعنية: لتنفيذ حملات التوعية والتفتيش.

تطوير التشريعات البيئية: لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.

وكانت فيتو نشرت تحذير جهاز شؤون البيئة للمزارعين بضرورة الامتناع عن حرق المخلفات الزراعية من جميع الأنواع، مثل قش الأرز وحطب الذرة وحطب القطن وغيرها، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وجاء هذا التحذير بناءً على التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت إلى أن الظروف الجوية الحالية، والتي تتميز بالتهوية السيئة والهدوء النسبي للرياح، ستؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات في الهواء النقي، وبالتالي، فإن حرق المخلفات الزراعية في هذه الظروف سيزيد من التلوث بشكل كبير، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.