محافظ دمياط يتابع تطورات الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي شطا ١

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته لهذا اليوم، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بتفقد محطة رفع صرف صحي شطا ١..

محافظ دمياط يتفقد محطة الصرف الصحي بشطا

المشروع يخدم ٥٠٠٠٠ نسمة و يتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وعدايات

واطلع " المحافظ " على الموقف الخاص بالمشروع الذي سيخدم ٥٠٠٠٠ نسمة و يتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وعدايات، وتابع الموقف التنفيذى للمحطة حيث تصل نسبة تنفيذ الأعمال المدنية ٩٨% ونسبة الأعمال الكهروميكانيكية ٨٠%، علاوة على موقف التنفيذ بخط الطرد لمواسير GRP قطر ٦٠٠ سم بإجمالى أطوال٢.٨ كم،وشبكة الانحدار باجمالى اطوال ٢ كم..

هذا وقد تابع " الدكتور أيمن الشهابى " خطة المرحلة المقبلة، وأكد على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع خلال الجدول الزمنى المحدد والبدء فى التشغيل التجريبى، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة.