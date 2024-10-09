الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع تطورات الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي شطا ١

محافظ دمياط بتفقد
محافظ دمياط بتفقد محطة رفع صرف صحي

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  جولته لهذا اليوم،  رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بتفقد محطة رفع صرف صحي شطا ١..

محافظ دمياط يتفقد محطة الصرف الصحي بشطا

المشروع يخدم ٥٠٠٠٠ نسمة و يتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وعدايات

 

واطلع " المحافظ " على الموقف الخاص بالمشروع الذي سيخدم ٥٠٠٠٠ نسمة و يتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وعدايات، وتابع الموقف التنفيذى للمحطة حيث تصل نسبة تنفيذ الأعمال المدنية ٩٨% ونسبة الأعمال الكهروميكانيكية ٨٠%، علاوة على موقف التنفيذ بخط الطرد لمواسير GRP قطر ٦٠٠ سم بإجمالى أطوال٢.٨ كم،وشبكة الانحدار باجمالى اطوال ٢ كم..

هذا وقد تابع " الدكتور أيمن الشهابى " خطة  المرحلة المقبلة، وأكد على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع خلال الجدول الزمنى المحدد والبدء فى التشغيل التجريبى، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأعمال المدنية التشغيل التجريبي الجدول الزمنى المحدد الدكتور أيمن الشهابي الصرف الصحي محافظ دمياط محطة الصرف الصحى موقف التنفيذي محطة الصرف نائب محافظ

مواد متعلقة

بمشاركة 20 عارضًا، افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الـ14 بالشرقية (صور)

هدد بالفيفا والمحكمة الرياضية، بيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب إعادة مباراة سموحة

ساخرون، مناخوليا.. تغييب‭ ‬العقول

رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬القصابين:‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬لحمة‭ ‬أكلها‭ ‬المواطن‭ ‬فى‭ ‬العيد‭ ‬كانت‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بـ75‭ ‬جنيه‭!‬

مشروعات التموين في 10 سنوات، تطوير مكاتب التموين والسجل التجاري والمشروع القومي للصوامع.. استخراج 725.952 بطاقة تموينية لمحدودي الدخل.. وإضافة المواليد الجدد للفئات المستحقة

ما حكم شراء مصادرات الجمارك؟ الإفتاء تجيب

ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة.. إنشاء قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويدها.. وإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يترتب عليها إزالة الأشجار

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

الأكثر قراءة

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

وفاة متعهد الحفلات حسن عاكف، ومحمد رحيم ينعيه

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية