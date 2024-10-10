دوري القسم الثالث، أعلن اتحاد الكرة المصري عن زيادة عدد الفرق المتأهلة من بطولة دوري القسم الثالث في الموسم الجديد 2024 -2025.

وتقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتتراوح المجموعات الإثني عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسب المنطقة والفرع.

اتحاد الكرة يعلن زيادة عدد المتأهلين من دوري القسم الثالث

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

لائحة وشروط دوري القسم الثالث