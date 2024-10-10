الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن زيادة عدد المتأهلين من دوري القسم الثالث

اتحاد الكرة يعلن
اتحاد الكرة يعلن زيادة عدد المتأهلين من دوري القسم الثالث

دوري القسم الثالث، أعلن اتحاد الكرة المصري عن زيادة عدد الفرق المتأهلة من بطولة دوري القسم الثالث في الموسم الجديد 2024 -2025. 

وتقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتتراوح المجموعات الإثني عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسب المنطقة والفرع.

اتحاد الكرة يعلن زيادة عدد المتأهلين من دوري القسم الثالث

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

لائحة وشروط دوري القسم الثالث

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري القسم الثالث إتحاد الكرة المصرى اتحاد الكرة

مواد متعلقة

جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الأولي

اتحاد الكرة يعلن لائحة وشروط دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية