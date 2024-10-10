اتحاد الكرة يعلن زيادة عدد المتأهلين من دوري القسم الثالث
دوري القسم الثالث، أعلن اتحاد الكرة المصري عن زيادة عدد الفرق المتأهلة من بطولة دوري القسم الثالث في الموسم الجديد 2024 -2025.
وتقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتتراوح المجموعات الإثني عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسب المنطقة والفرع.
اتحاد الكرة يعلن زيادة عدد المتأهلين من دوري القسم الثالث
مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025
لائحة وشروط دوري القسم الثالث
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.