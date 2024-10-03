تعرف على مجموعات دوري القسم الثالث لموسم 2024-2025

دوري القسم الثالث، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مجموعات دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2024 -2025.

ومن المقرر أن تقام المسابقة بتواجد 142 فريقا مقسمين علي 12 مجموعة.

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

قرعة دوري المحترفين



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

طنطا ودجلة

لافيينا وراية

أبو قير والمنصورة

السكة وأسوان

الكهرباء وديروط

الترسانة والسويس

القناة والمقاولون

الداخلية والبلدية

سبورتنج والبترول

الاتصالات وبروكسي

وكان اتحاد الكرة كشف أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب

2- بلدية المحلة

3- الداخلية

4- وادي دجلة

5- لافيينا

6- القناة

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا

10- السكة الحديد

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات

15- المنصورة

16- ديروط

17- كهرباء الإسماعيلية

18- منتخب السويس

19- الترسانة

20- سبورتنج