الخميس 03 أكتوبر 2024
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رياضة

تعرف على مجموعات دوري القسم الثالث لموسم 2024-2025

مجموعات دوري القسم
مجموعات دوري القسم الثالث

دوري القسم الثالث، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مجموعات دوري القسم الثالث  للموسم الجديد 2024 -2025.

 ومن المقرر أن تقام المسابقة بتواجد 142  فريقا مقسمين علي 12 مجموعة. 

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

قرعة دوري المحترفين 


وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:
طنطا ودجلة
لافيينا وراية
أبو قير والمنصورة
السكة وأسوان
الكهرباء وديروط
الترسانة والسويس
القناة والمقاولون
الداخلية والبلدية
سبورتنج والبترول
الاتصالات وبروكسي

وكان اتحاد الكرة كشف أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

 

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكة الحديد 

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

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